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Естонія пропонує ЄС запровадити повне торговельне ембарго проти Росії

Фото: Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Естонії сьогодні, 28 вересня, схвалив пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти РФ. Серед них є пропозиції про введення повного торгового ембарго.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Він додав, що в ситуації, коли Росія продовжує незаконну агресивну війну проти України і всього світового порядку, заснованого на міжнародному праві, необхідно й надалі посилювати санкції проти Кремля, роблячи їхню реалізацію ефективнішою.

"Виходячи з цих трьох цілей, уряд схвалив позицію Естонії щодо 12-го пакета санкцій Європейського Союзу, для чого ми негайно почнемо шукати підтримку країн-членів ЄС і партнерів-однодумців", - сказав Цахкна. 

Естонія вірить, що заходи, узгоджені в найширшому колі, також будуть ефективними.

Повне торговельне ембарго проти РФ

Глава МЗС сказав, що Естонія вимагає, щоб пакет санкцій Євросоюзу включав повне торгове ембарго проти Росії. Він додав, що будь-яка торгівля з Росією недоцільна.

Також він уточнив, що країна схвалила й альтернативні пропозиції щодо посилення санкцій.

Йдеться про заборону на транзит товарів, що підпадають під санкції, і більш різке скорочення доходів від експорту російських енергоносіїв.

12-й пакет санкцій проти Росії

Ще на початку липня президент Володимир Зеленський закликав Європейський союз розпочати роботу над 12-м пакетом санкцій проти Росії. У тому числі проти "Росатому".

Нещодавно Bloomberg повідомило, що Європейський союз готується до боротьби за те, що має бути включено до його 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України.

Новий пакет може з'явитися у першій половині жовтня або бути оголошений під час саміту ЄС-США, запланованого на наступний місяць, дату якого наразі не встановлено.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна разом з партнерами працює над наступним, 12-им пакетом, санкцій проти Російської Федерації.

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