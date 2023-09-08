Єрмак про 12-ий пакет санкцій проти РФ: готується, але сказати, коли буде узгоджений важко

За його словами, пакет готується, однак наразі точно сказати, коли він буде узгоджений важко.

"Ми всі усвідомлюємо, що кожен наступний пакет приймається більш складно, ніж це відбувалося на початку. Це логічно, тому що багато чого вже зроблено. Наші рекомендації надані, наші пріоритети відомі - ми продовжуємо наполягати на санкціях щодо "Росатому"", - сказав Єрмак.

Він зауважив, що наразі Україна швидко реагує на запити і інформацію від військових, щоб дійсно максимально зупинити можливість для РФ виробляти ракети і дрони.

"Ми дуже в цьому плані безкомпромісні. Якщо ми знаходимо елементи, які виробляються навіть в країнах наших партнерів - ми про це відкрито говоримо і наші партнери дуже швидко і ефективно реагують на це. Безумовно, все, що стосується виробництва російського - це є нашими головними пріоритетами", - підкреслив керівник ОП.

Єрмак розповів, що необхідно працювати над новими санкціями і не давати можливості Росії обходити ті санкції які вже були прийняті.

"Ви бачите на прикладі конкретних речей - під час зустрічі з президентом Ердоганом і листування генсека НАТО з Лавровим. Дуже чіткими були сигнали наших європейських партнерів, які на запити щодо зняття санкцій з російських олігархів, які в тому числі мають відношення до аграрного сектору, відповіли абсолютною відмовою. Це є чітким сигналом щодо продовження санкційної політики. Тому я з оптимізмом дивлюся щодо прийняття нового пакету", - підкреслив він.

Санкції ЄС проти Росії

ЄС запроваджує санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України з 2014 року, коли Кремль окупував Крим і частини Луганської та Донецької областей.

Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

Нещодавно Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.

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