Эстония предлагает ЕС ввести полное торговое эмбарго против России

Правительство Эстонии сегодня, 28 сентября, одобрило предложения по 12-му пакету санкций против РФ. Среди них есть предложения о введении полного торгового эмбарго.
Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.
Он добавил, что в ситуации, когда Россия продолжает незаконную агрессивную войну против Украины и всего мирового порядка, основанного на международном праве, необходимо и дальше усиливать санкции против Кремля, делая их реализацию более эффективной.
"Исходя из этих трех целей, правительство одобрило позицию Эстонии по 12-му пакету санкций Европейского Союза, для чего мы немедленно начнем искать поддержку стран-членов ЕС и партнеров-единомышленников", - сказал Цахкна.
Эстония верит, что меры, согласованные в самом широком кругу, также будут эффективными.
Глава МИД сказал, что Эстония требует, чтобы пакет санкций Евросоюза включал полное торговое эмбарго против России. Он добавил, что любая торговля с Россией нецелесообразна.
Также он уточнил, что страна одобрила и альтернативные предложения по усилению санкций.
Речь идет о запрете на транзит товаров, подпадающих под санкции, и более резком сокращении доходов от экспорта российских энергоносителей.
Еще в начале июля президент Владимир Зеленский призвал Европейский союз начать работу над 12-м пакетом санкций против России. В том числе против "Росатома".
Недавно Bloomberg сообщила, что Европейский союз готовится к борьбе за то, что должен быть включен в его 12-й пакет санкций из-за войны России против Украины.
Новый пакет может появиться в первой половине октября или быть объявлен во время саммита ЕС-США, запланированного на следующий месяц, дата которого пока не установлена.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина вместе с партнерами работает над следующим,12-м пакетом, санкций против Российской Федерации.
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