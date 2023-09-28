Эстония предлагает ЕС ввести полное торговое эмбарго против России

Он добавил, что в ситуации, когда Россия продолжает незаконную агрессивную войну против Украины и всего мирового порядка, основанного на международном праве, необходимо и дальше усиливать санкции против Кремля, делая их реализацию более эффективной.

"Исходя из этих трех целей, правительство одобрило позицию Эстонии по 12-му пакету санкций Европейского Союза, для чего мы немедленно начнем искать поддержку стран-членов ЕС и партнеров-единомышленников", - сказал Цахкна.

Эстония верит, что меры, согласованные в самом широком кругу, также будут эффективными.

Полное торговое эмбарго против РФ

Глава МИД сказал, что Эстония требует, чтобы пакет санкций Евросоюза включал полное торговое эмбарго против России. Он добавил, что любая торговля с Россией нецелесообразна.

Также он уточнил, что страна одобрила и альтернативные предложения по усилению санкций.

Речь идет о запрете на транзит товаров, подпадающих под санкции, и более резком сокращении доходов от экспорта российских энергоносителей.

12-й пакет санкций против России

Еще в начале июля президент Владимир Зеленский призвал Европейский союз начать работу над 12-м пакетом санкций против России. В том числе против "Росатома".

Недавно Bloomberg сообщила, что Европейский союз готовится к борьбе за то, что должен быть включен в его 12-й пакет санкций из-за войны России против Украины.

Новый пакет может появиться в первой половине октября или быть объявлен во время саммита ЕС-США, запланированного на следующий месяц, дата которого пока не установлена.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина вместе с партнерами работает над следующим,12-м пакетом, санкций против Российской Федерации.