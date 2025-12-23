Естонія профінансує аварійні ремонти енергетики України

Зазначається, що кошти спрямують на покриття нагальних потреб українських енергетичних підприємств, зокрема закупівлю запасних частин, генераторів і палива, а також проведення аварійних ремонтних робіт.

Міністр енергетики та екології Естонії Андрес Сутт наголосив, що підтримка допоможе Україні впоратися з можливими викликами в зимовий період.

"Підтримка Естонії допоможе Україні впоратися з можливими труднощами, що чекають на неї цієї зими", – сказав він.

В уряді Естонії також нагадали, що раніше країна вже внесла до Фонду 620 тисяч євро за рахунок коштів Міністерства закордонних справ.

Енергетичний фонд підтримки України був створений у межах угоди між Європейською комісією та Міністерством енергетики України з метою мінімізації наслідків російських атак на критичну енергетичну інфраструктуру.