Естонія профінансує аварійні ремонти енергетики України

Естонія ухвалила рішення спрямувати додаткові 2 млн євро до Енергетичного фонду підтримки України для відновлення української енергетичної інфраструктури.
Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у заяві Міністерства клімату Естонії.
Зазначається, що кошти спрямують на покриття нагальних потреб українських енергетичних підприємств, зокрема закупівлю запасних частин, генераторів і палива, а також проведення аварійних ремонтних робіт.
Міністр енергетики та екології Естонії Андрес Сутт наголосив, що підтримка допоможе Україні впоратися з можливими викликами в зимовий період.
"Підтримка Естонії допоможе Україні впоратися з можливими труднощами, що чекають на неї цієї зими", – сказав він.
В уряді Естонії також нагадали, що раніше країна вже внесла до Фонду 620 тисяч євро за рахунок коштів Міністерства закордонних справ.
Енергетичний фонд підтримки України був створений у межах угоди між Європейською комісією та Міністерством енергетики України з метою мінімізації наслідків російських атак на критичну енергетичну інфраструктуру.
Уночі та вранці російські війська знову здійснили масовану комбіновану атаку по території України, використавши понад 600 ударних дронів і десятки ракет.
Станом на 07:50 у більшості регіонів країни були введені аварійні відключення електроенергії. У Києві уламки ворожого безпілотника впали у Святошинському районі - за попередньою інформацією, постраждали щонайменше чотири людини.
На Сумщині удари БпЛА призвели до руйнування об’єкта критичної інфраструктури в Шостці, внаслідок чого значна частина міста залишилася без світла й тепла. Також під ударом опинилася Рівненська область: там пошкоджено багатоквартирний будинок, вибито вікна, зруйновано господарську споруду та пошкоджено три автомобілі.
Раніше президент Володимир Зеленський попереджав про ймовірність масованих атак у різдвяний період, попри заяви Кремля про відсутність так званого "різдвяного перемир’я".
