Эстония профинансирует аварийные ремонты энергетики Украины

Эстония приняла решение направить дополнительные 2 млн евро в Энергетический фонд поддержки Украины для восстановления украинской энергетической инфраструктуры.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заявлении Министерства климата Эстонии.
Отмечается, что средства направят на покрытие насущных потребностей украинских энергетических предприятий, в частности закупку запасных частей, генераторов и топлива, а также проведение аварийных ремонтных работ.
Министр энергетики и экологии Эстонии Андрес Сутт подчеркнул, что поддержка поможет Украине справиться с возможными вызовами в зимний период.
"Поддержка Эстонии поможет Украине справиться с возможными трудностями, которые ждут ее этой зимой", - сказал он.
В правительстве Эстонии также напомнили, что ранее страна уже внесла в Фонд 620 тысяч евро за счет средств Министерства иностранных дел.
Энергетический фонд поддержки Украины был создан в рамках соглашения между Европейской комиссией и Министерством энергетики Украины с целью минимизации последствий российских атак на критическую энергетическую инфраструктуру.
Ночью и утром российские войска снова осуществили массированную комбинированную атаку по территории Украины, использовав более 600 ударных дронов и десятки ракет.
По состоянию на 07:50 в большинстве регионов страны были введены аварийные отключения электроэнергии. В Киеве обломки вражеского беспилотника упали в Святошинском районе - по предварительной информации, пострадали по меньшей мере четыре человека.
На Сумщине удары БпЛА привели к разрушению объекта критической инфраструктуры в Шостке, в результате чего значительная часть города осталась без света и тепла. Также под ударом оказалась Ровенская область: там поврежден многоквартирный дом, выбиты окна, разрушена хозяйственная постройка и повреждены три автомобиля.
Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал о вероятности массированных атак в рождественский период, несмотря на заявления Кремля об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".
