Естонія продовжила заборону на міжнародне авіасполучення до кінця літа

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Авіасполучення заборонено з сімома країнами

Уряд Естонії прийняв рішення продовжити обмеження на міжнародне авіасполучення до 31 серпня. Влада обмежила прямі авіарейси тільки для семи країн, перелік яких Україна не увійшла.

Про це повідомив міністр економіки та інфраструктури Таави Аас, передає ERR.

"В останні тижні в багатьох країнах виникли нові спалахи коронавіруса. Тому ми вирішили продовжити дію обмежень на цілий місяць, а не переглядати їх кожні два тижні", - зазначив він.

Так, уряд не дозволив здійснювати прямі рейси з Естонії в Люксембург, Румунії, Болгарії, Швеції, Португалії, Іспанії, Хорватії та Росії.

"В деяких країнах (наприклад, в Україні) ситуація поступово поліпшується, але відкриття ліній відразу ж було б передчасним кроком", - додав міністр.

Нагадаємо, Естонія заборонила авіакомпанії WizzAir здійснювати рейси між Таллінном і містами України до 28 липня.