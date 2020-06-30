Эстония продлила запрет на авиасообщение с Украиной

Запрет на возобновление авиасообщения продлили до 14 июля
Правительство Эстонской Республики продлило запрет на авиасообщение с Украиной. Запрет будет действовать до 14 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии.
На данный момент запрещены прямые рейсы из Эстонии в Швецию, Португалию, Беларусь, Украину и Российскую Федерацию.
При этом отмечается, что возобновление авиасообщения зависит от уровня заболеваемости COVID-19. Так, показатель заболеваемости должен составлять 25 или меньше случаев на 100 тысяч населения за последний две недели.
Запрет действует с 18 мая.
Напомним, с 1 июля ЕС откроет границы для 14 стран, в список не входит Украина.
Отметим, что по славам главы Минздрава, по состоянию на сегодня показатель заболеваемости в Украине составляет 57 случаев на 100 тысяч населения.
Автор: РБК-Украина