Естонія продовжила заборону на авіасполучення з Україною

Заборона на відновлення авіасполучення продовжили до 14 липня
Уряд Естонської Республіки продовжив заборону на авіасполучення з Україною. Заборона буде діяти до 14 липня.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки та інфраструктури Естонії.
На даний момент заборонені прямі рейси з Естонії у Швецію, Португалію, Білорусь, Україну і Російську Федерацію.
При цьому наголошується, що відновлення авіасполучення залежить від рівня захворюваності COVID-19. Так, показник захворюваності повинен складати 25 або менше випадків на 100 тисяч населення за останній два тижні.
Заборона діє з 18 травня.
Нагадаємо, з 1 липня ЄС відкриє кордони для 14 країн, в список не входить Україна.
Зазначимо, що за словами глави МОЗ, станом на сьогодні показник захворюваності в Україні становить 57 випадків на 100 тисяч населення.
Автор: РБК-Україна