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Интервью

Эстония не признает выборы президента РФ в оккупированном Крыму

НовостиПолитика    16.03.2018 - 20:50
Фото: Свен Миксер (flickr.com eu2017ee)
Фото: Свен Миксер (flickr.com eu2017ee)

Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины

Глава министерства иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что Эстония осуждает организацию выборов президента России в оккупированном Крыму и не признает их результат. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Четыре года назад Российская Федерация провела референдум на территории Украины, после которого, 18 марта, незаконно присоединила Крым к России. Мы осуждаем незаконную аннексию, совершенную четыре года назад Россией, которая проигнорировала Конституцию Украины и международные договоры. Крым остается частью Украины", - говорится в заявлении.

В МИД Эстонии заявили, что оккупационные силы РФ после аннексии нарушают международные правила: местное население призывают в российскую армию, местные жители вынуждены брать российское гражданство, у них забирают имущество, ограничивают свободу слова и свободу вероисповедания. Эстония поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы продолжим рассказывать о ситуации в Крыму на международной арене. Мы решительно выступаем против аннексии Крыма, поддерживаем политику санкций и выступаем за освобождение незаконно задержанных в Крыму людей. Важно, чтобы международные организации имели доступ на полуостров", - заявил министр.

Напомним, в Канаде осуждают вхождение Крымского полуострова в состав России и не признают итоги выборов президента РФ на этой территории. 

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Теги: Крым, Эстония, выборы
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