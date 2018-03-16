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Естонія не визнає вибори президента РФ в окупованому Криму

НовиниПолітика    16.03.2018 - 20:50
Фото: Свен Міксер (flickr.com eu2017ee)
Фото: Свен Міксер (flickr.com eu2017ee)

Естонія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України

Глава міністерства закордонних справ Естонії Свен Міксер заявив, що Естонія засуджує організацію виборів президента Росії в окупованому Криму і не визнає їх результат. Про це йдеться в заяві на сайті відомства.

"Чотири роки тому Російська Федерація провела референдум на території України, після якого, 18 березня, незаконно приєднала Крим до Росії. Ми засуджуємо незаконну анексію, вчинену чотири роки тому Росією, яка проігнорувала Конституцію України і міжнародні договори. Крим залишається частиною України", - йдеться в заяві.

У МЗС Естонії заявили, що окупаційні сили РФ після анексії порушують міжнародні правила: місцеве населення закликають в російську армію, місцеві жителі змушені брати російське громадянство, у них забирають майно, обмежують свободу слова і свободу віросповідання. Естонія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми продовжимо розповідати про ситуацію в Криму на міжнародній арені. Ми рішуче виступаємо проти анексії Криму, підтримуємо політику санкцій і виступаємо за звільнення незаконно затриманих в Криму людей. Важливо, щоб міжнародні організації мали доступ на півострів", - заявив міністр.

Нагадаємо, в Канаді засуджують входження Кримського півострова до складу Росії і не визнають підсумки виборів президента РФ на цій території.

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Вибори в Росії: Канада і Латвія не визнають вибори в Криму ЄС не визнає вибори президента Росії в окупованому Криму
Теги: Крим, Эстония, выборы
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