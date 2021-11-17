Эстония привлекла резервистов для установки колючей проволоки на границе с РФ

Эстонское правительство объявило сборы резервистов на учения Okas 2021 ("Шип 2021"), которые пройдут с 17 по 25 ноября. В рамках этих тренировок военные будут устанавливать колючую проволоку на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EAdaily.

Указано, что сборы касаются личного состава 17-го и 27-го инженерных батальонов, а также резервистов 191-й и 291-й роты разведки.

По информации Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, резервисты, в частности, займутся установкой на восточной границе временного заграждения длиной до 40 километров в три слоя.

В частности, колючая проволока будет установлена в около десяти местах, в которых, по оценке Департамента полиции и погранохраны, выше риск незаконного пересечения границы Эстонии.