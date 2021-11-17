Эстония привлекла резервистов для установки колючей проволоки на границе с РФ
Эстонское правительство объявило сборы резервистов на учения Okas 2021 ("Шип 2021"), которые пройдут с 17 по 25 ноября. В рамках этих тренировок военные будут устанавливать колючую проволоку на границе с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EAdaily.
Указано, что сборы касаются личного состава 17-го и 27-го инженерных батальонов, а также резервистов 191-й и 291-й роты разведки.
По информации Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, резервисты, в частности, займутся установкой на восточной границе временного заграждения длиной до 40 километров в три слоя.
В частности, колючая проволока будет установлена в около десяти местах, в которых, по оценке Департамента полиции и погранохраны, выше риск незаконного пересечения границы Эстонии.
Напомним, недавно в Эстонии заявили, что готовятся к укреплению границы с Россией из-за мигрантского кризиса, такие действия направлены, чтобы не допустить аналогичной ситуации, как на украинско-польской границе.