Естонія залучила резервістів для встановлення колючого дроту на кордоні з РФ
Естонський уряд оголосив збори резервістів на навчання Okas 2021 ("Шип 2021"), які пройдуть з 17 по 25 листопада. В рамках цих тренувань військові будуть встановлювати колючий дріт на кордоні з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EAdaily.
Вказано, що збори стосуються особового складу 17-го та 27-го інженерних батальйонів, а також резервістів 191-ї та 291-ї роти розвідки.
За інформацією Департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії, резервісти, зокрема, займуться встановленням на східному кордоні тимчасового загородження довжиною до 40 кілометрів в три шари.
Зокрема, колючий дріт буде встановлено близько в десяти місцях, у яких, за оцінкою Департаменту поліції та прикордонної охорони, вищий ризик незаконного перетину кордону Естонії.
Нагадаємо, нещодавно в Естонії заявили, що готуються до зміцнення кордону з Росією через мігрантську кризу, такі дії спрямовані, щоб не допустити аналогічної ситуації, як на українсько-польському кордоні.