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Эстония присоединится к рамочному контракту Германии по боеприпасам для Украины

Эстония, Среда 27 сентября 2023 11:56
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Эстония присоединится к рамочному контракту Германии по боеприпасам для Украины Фото: Эстония присоединится к рамочному контракту Германии по поводу боеприпасов для Украины (flickr.by)
Автор: Татьяна Степанова

Эстония присоединится к рамочному контракту Германии по поставке боеприпасов Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Германии.

"Боеприпасы остаются в центре внимания для обеспечения устойчивости Украины. Эстония решила принять участие в немецком рамочном контракте по боеприпасам", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ранее обе страны уже объединяли усилия по поддержке Украины. В частности, Германия поддержала Эстонию в поставке полевых гаубиц с боеприпасами, двух мобильных полевых госпиталей и разных транспортных средств.

Закупки снарядов для Украины

Ранее источник Reuters сообщил, что Германия ведет переговоры с Нидерландами и Данией о совместных закупках боеприпасов.

"Германия готова открыть свои рамочные контракты на закупку боеприпасов для наших партнеров, как пообещал ранее в этом году министр обороны Борис Писториус", - сказал источник, не уточнив подробностей о типе боеприпасов.

В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 млн снарядов.

Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Члены ЕС будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

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