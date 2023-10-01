ua en ru
Нд, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Естонія придбає у США ракети ATACMS на додачу до HIMARS

Неділя 01 жовтня 2023 17:41
UA EN RU
Естонія придбає у США ракети ATACMS на додачу до HIMARS Фото: Естонія придбає у США ракети ATACMS на додачу до HIMARS (wikipedia)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Естонія збирається придбати у США ракети великої дальності ATACMS на додачу до пускових установок HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з посиланням на ERR.

Зазначимо, що Естонія підписала зі США контракт на купівлю пускових установок, ракет та іншого обладнання HIMARS у грудні минулого року. Поставки відбуватимуться протягом 2025 року.

Серед боєприпасів, які отримає Естонія, є й ракети великої дальності ATACMS, що здатні вражати цілі на відстані до 300 км.

Повідомляється, що перший досвід роботи з HIMARS естонські артилеристи отримали навесні під час великих навчань, в яких брали участь американці. При цьому ракети ATACMS в Естонії ще не застосовували.

Що цьому передувало

Наприкінці 2022 року Естонія уклала контракт з США на закупівлю HIMARS на понад 200 млн доларів. Це є найбільшою оборонною закупкою держави. До пакета увійдуть різні ракети, дальність дії яких становить від 70 до 300 км.

Також зазначимо, що влада Естонії закликає країн-членів НАТО збільшити витрати на оборону через російську агресію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Естонія ATACMS РСЗО
NEWS
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних