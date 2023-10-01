Эстония купит у США ракеты ATACMS в дополнение к HIMARS

Эстония собирается купить у США ракеты большой дальности ATACMS в дополнение к пусковым установкам HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Эстония подписала с США контракт на покупку пусковых установок, ракет и другого оборудования HIMARS в декабре прошлого года. Поставки будут проходить в течение 2025 года.

Среди боеприпасов, которые получит Эстония, есть и ракеты большой дальности ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

Сообщается, что первый опыт работы с HIMARS эстонские артиллеристы получили весной во время больших учений, в которых участвовали американцы. При этом ракеты ATACMS в Эстонии еще не применяли.

Что этому предшествовало

В конце 2022 года Эстония заключила контракт с США на закупку HIMARS более чем на 200 млн долларов. Это крупнейшая оборонная закупка государства. В пакет войдут разные ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 км.

Также отметим, что власти Эстонии призывают стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону из-за российской агрессии.

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