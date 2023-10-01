ua en ru
Вс, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эстония купит у США ракеты ATACMS в дополнение к HIMARS

Воскресенье 01 октября 2023 17:41
UA EN RU
Эстония купит у США ракеты ATACMS в дополнение к HIMARS Фото: Эстония купит у США ракеты ATACMS в дополнение к HIMARS (wikipedia)
Автор: Елизавета Драбкина

Эстония собирается купить у США ракеты большой дальности ATACMS в дополнение к пусковым установкам HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Эстония подписала с США контракт на покупку пусковых установок, ракет и другого оборудования HIMARS в декабре прошлого года. Поставки будут проходить в течение 2025 года.

Среди боеприпасов, которые получит Эстония, есть и ракеты большой дальности ATACMS, способные поражать цели на расстоянии до 300 км.

Сообщается, что первый опыт работы с HIMARS эстонские артиллеристы получили весной во время больших учений, в которых участвовали американцы. При этом ракеты ATACMS в Эстонии еще не применяли.

Что этому предшествовало

В конце 2022 года Эстония заключила контракт с США на закупку HIMARS более чем на 200 млн долларов. Это крупнейшая оборонная закупка государства. В пакет войдут разные ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 км.

Также отметим, что власти Эстонии призывают стран-членов НАТО увеличить расходы на оборону из-за российской агрессии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Эстония ATACMS РСЗО
NEWS
Тарифы, пенсии и пересчет субсидий: что изменится в октябре
Тарифы, пенсии и пересчет субсидий: что изменится в октябре
DAILY
Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых
Юлия Акимова, Ульяна Безпалько Осень олигарха. Как Коломойский потерял власть и оказался на скамье подсудимых