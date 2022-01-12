Естонія надасть Україні зброю і польовий госпіталь
Посол Естонії в Україні Каїмо Кууск повідомив, що Естонія має намір надати Україні найсучасніший польовий госпіталь для потреб Збройних сил України на Донбасі. Також Україні нададуть зброю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24".
"Ми в Естонії можемо також привести вам трохи зброї, але, наприклад, разом з Німеччиною досить скоро ми привеземо в Україну найсучасніший польовий госпіталь у світі", - заявив посол.
За його словами, особливість військового госпіталю полягає в тому, що його можна розпакувати або упакувати за годину. При цьому він додав, що польові госпіталі виробляються в Естонії, а їх виробництво фінансується Німеччиною.
Також дипломат заявив, що естонці навчать військових медиків використовувати польовий госпіталь.
Раніше повідомлялося, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена готова надати Україні ракети класу Stinger.
Також стало відомо, що Україна отримає додаткову допомогу від США.