Эстония предложила внести запрет на визы в пакет санкций ЕС против России

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить запрет на выдачу виз в следующий пакет санкций Евросоюза против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По его словам, запрет на выдачу виз россиянам должен быть включен с следующий пакет санкций против России, и эта тема обсуждалась во время его визита в Киев.
"Мы должны повысить цену российской агрессии за счет дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России", - заявил дипломат.
Отметим, Эстония уже приостановила выдачу туристических, рабочих и студенческих виз для граждан России. Отдельные страны ЕС также ввели соответствующие ограничения, но среди всех участников блока еще нет консенсуса по этому поводу.
Рейнсалу подчеркнул, что ищет поддержки в преддверии нового пакета санкций, который подготовят в конце августа. При этом он хочет пойти дальше и требовать от россиян при въезде подписывать документ с осуждением вторжения в Украину.
Напомним, ранее Еврокомиссия заявляла, что ЕС не сможет ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, поскольку данный шаг не отвечает политике Брюсселя.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.