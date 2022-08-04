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Эстония предложила внести запрет на визы в пакет санкций ЕС против России

Фото: министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил включить запрет на выдачу виз в следующий пакет санкций Евросоюза против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По его словам, запрет на выдачу виз россиянам должен быть включен с следующий пакет санкций против России, и эта тема обсуждалась во время его визита в Киев.

"Мы должны повысить цену российской агрессии за счет дополнительных санкций, оружия и все большей изоляции России", - заявил дипломат.

Отметим, Эстония уже приостановила выдачу туристических, рабочих и студенческих виз для граждан России. Отдельные страны ЕС также ввели соответствующие ограничения, но среди всех участников блока еще нет консенсуса по этому поводу.

Рейнсалу подчеркнул, что ищет поддержки в преддверии нового пакета санкций, который подготовят в конце августа. При этом он хочет пойти дальше и требовать от россиян при въезде подписывать документ с осуждением вторжения в Украину.

Напомним, ранее Еврокомиссия заявляла, что ЕС не сможет ввести полный запрет на выдачу виз россиянам, поскольку данный шаг не отвечает политике Брюсселя.

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ЭстонияСанкции против России