RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Естонія запропонувала внести заборону на візи до пакету санкцій ЄС проти Росії

Фото: міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу запропонував включити заборону на видачу віз до наступного пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, заборона на видачу віз росіянам має бути включена до наступного пакету санкцій проти Росії, і ця тема обговорювалася під час його візиту до Києва.

"Ми повинні підвищити ціну російської агресії за рахунок додаткових санкцій, зброї і все більшої ізоляції Росії", - заявив дипломат.

Зазначимо, Естонія вже призупинила видачу туристичних, робочих і студентських віз для громадян Росії. Окремі країни ЄС також ввели відповідні обмеження, але серед усіх учасників блоку ще немає консенсусу з цього приводу.

Рейнсалу підкреслив, що шукає підтримки напередодні нового пакету санкцій, який підготують наприкінці серпня. При цьому він хоче піти далі і вимагати від росіян при в'їзді підписувати документ із засудженням вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія заявляла, що ЄС не зможе ввести повну заборону на видачу віз росіянам, оскільки даний крок не відповідає політиці Брюсселя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕстоніяСанкції проти Росії