Эстония пожертвует 900 тысяч доз вакцины AstraZeneca странам Восточного партнерства и COVAX

Правительство Эстонии решило пожертвовать странам Восточного партнерства и программе COVAX 900 тысяч доз вакцины AstraZeneca . Власти зарезервировали большее количество препарата от коронавируса, чем жителей страны.

Об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр Кая Каллас, передает ERR .

"Мы решили пожертвовать 900 тысяч доз вакцины AstraZeneca для борьбы с коронавирусом за пределами Евросоюза", - сказала она.

По ее словам, вакцина будет пожертвована как через всемирную инициативу COVAX (глобальный доступ к вакцинам от COVID-19), так и напрямую странам Восточного партнерства.

Каллас отметила, что правительство зарезервировало больше доз вакцин, чем жителей Эстонии. "Мы решили передать оставшиеся дозы тем странам, где их недостаточно", - добавила премьер.