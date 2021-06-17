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Эстония пожертвует 900 тысяч доз вакцины AstraZeneca странам Восточного партнерства и COVAX

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Таллин, Четверг 17 июня 2021 15:20
Эстония пожертвует 900 тысяч доз вакцины AstraZeneca странам Восточного партнерства и COVAX Фото: Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (wikimedia org Kaja_Kallas)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Эстонии решило пожертвовать странам Восточного партнерства и программе COVAX 900 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Власти зарезервировали большее количество препарата от коронавируса, чем жителей страны.

Об этом на пресс-конференции сообщила премьер-министр Кая Каллас, передает ERR.

"Мы решили пожертвовать 900 тысяч доз вакцины AstraZeneca для борьбы с коронавирусом за пределами Евросоюза", - сказала она.

По ее словам, вакцина будет пожертвована как через всемирную инициативу COVAX (глобальный доступ к вакцинам от COVID-19), так и напрямую странам Восточного партнерства.

Каллас отметила, что правительство зарезервировало больше доз вакцин, чем жителей Эстонии. "Мы решили передать оставшиеся дозы тем странам, где их недостаточно", - добавила премьер.

Напомним, со 2 июня из-за снижения заболеваемости коронавирусом власти Эстонии приняли решение ослабить карантинные ограничения.

Отметим, власти Эстонии рассматривают возможность введения COVID-сертификатов для посещения массовых мероприятий.

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Эстония Вакцина AstraZeneca Коронавирус
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