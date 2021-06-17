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Естонія пожертвує 900 тисяч доз вакцини AstraZeneca країнам Східного партнерства і COVAX

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Таллінн, Четвер 17 червня 2021 15:20
Естонія пожертвує 900 тисяч доз вакцини AstraZeneca країнам Східного партнерства і COVAX Фото: Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (wikimedia org Kaja_Kallas)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Естонії вирішив пожертвувати країнам Східного партнерства і програмі COVAX 900 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Влада зарезервувала більшу кількість препарату від коронавірусу, ніж жителів країни.

Про це на прес-конференції повідомила прем'єр-міністр Кая Каллас, передає ERR.

"Ми вирішили пожертвувати 900 тисяч доз вакцини AstraZeneca для боротьби з коронавірусом за межами Євросоюзу", - сказала вона.

За її словами, вакцина буде пожертвувана як через всесвітню ініціативу COVAX (глобальний доступ до вакцин від COVID-19), так і безпосередньо країнам Східного партнерства.

Каллас зазначила, що уряд зарезервував більше доз вакцин, ніж жителів Естонії. "Ми вирішили передати залишилися дози тим країнам, де їх недостатньо", - додала прем'єр.

Нагадаємо, з 2 червня через зниження захворюваності коронавірусом влада Естонії прийняла рішення послабити карантинні обмеження.

Відзначити, влада Естонії розглядає можливість введення covid-сертифікатів для відвідування масових заходів.

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Эстония Вакцина AstraZeneca Коронавірус
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