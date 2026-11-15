Естонія повністю закриває кордон з Росією через загрозу диверсій, - глава МЗС

Нагадаємо, що Естонія вже не вперше стикається з підривною діяльністю російських спецслужб на своїй території.

Зокрема, у серпні 2026 року у Таллінні спалахнула масштабна пожежа на заводі Milrem Robotics, який виготовляє наземні роботизовані комплекси TheMIS, у тому числі для потреб України.

Естонська влада розцінила цей інцидент як підпал, організований на замовлення спецслужб РФ.

Водночас Таллінн зберігає жорстку та безкомпромісну позицію щодо Москви на міжнародній арені.

Наприкінці жовтня прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, коментуючи заклики Пентагону щодо Росії, наголосив, що підлещування російському диктатору Володимиру Путіну принесе лише приниження, а країни Балтії чітко усвідомлюють реальну загрозу з боку Кремля.