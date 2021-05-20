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Эстония из-за подозрения в коррупции отозвала посла во Франции

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отозвала посла во Франции Клайда Кулля. Эстонского дипломата подозревают в коррупции.

Об этом сообщает эстонское СМИ "Postimees".

Как пояснили в президентской канцелярии, эстонского посла отозвали на основании положения Конституции страны и закона о дипломатической службе. Причиной отзыва, рассказали в эстонском МИД, послужили обстоятельства, которые недавно выяснились.

В государственной прокуратуре Эстонии отметили, что против посла Кулля возбуждено уголовное дело. Его подозревают в присвоении, а также в нарушении требований по обращению с государственной тайной и секретной информацией.

Напомним, недавно Сербия срочно отозвала посла из Польши. Дипломат своими действиями сорвал визит министра иностранных дел Сербии в Варшаву.

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