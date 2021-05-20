Эстония из-за подозрения в коррупции отозвала посла во Франции

Как пояснили в президентской канцелярии, эстонского посла отозвали на основании положения Конституции страны и закона о дипломатической службе. Причиной отзыва, рассказали в эстонском МИД, послужили обстоятельства, которые недавно выяснились.

В государственной прокуратуре Эстонии отметили, что против посла Кулля возбуждено уголовное дело. Его подозревают в присвоении, а также в нарушении требований по обращению с государственной тайной и секретной информацией.