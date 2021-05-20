Естонія через підозру в корупції відкликала посла у Франції
Фото: посол Естонії у Франції Клайд Кулль (err.ee)
Президент Естонії Керсті Кальюлайд відкликала посла у Франції Клайда Кулля. Естонського дипломата підозрюють в корупції.
Як пояснили в президентській канцелярії, естонського посла відкликали на підставі положення Конституції країни та закону про дипломатичну службу. Причиною відкликання, розповіли в естонському МЗС, послужили обставини, які нещодавно з'ясувалися.
У державній прокуратурі Естонії зазначили, що проти посла Кулля порушено кримінальну справу. Його підозрюють у привласненні, а також у порушенні вимог щодо поводження з державною таємницею і секретною інформацією.
Нагадаємо, нещодавно Сербія терміново відкликала посла з Польщі. Дипломат своїми діями зірвав візит міністра закордонних справ Сербії до Варшави.