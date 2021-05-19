Естонія підтримає вступ України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас підписали Спільну заяву за пріоритетними напрямами двостороннього співробітництва. Зокрема, в документі зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС.

Про це повідомляє прес-служба офісу президента .

Також в заяві окремо зафіксована налаштованість Естонії сприяти Україні в досягненні критеріїв членства в ЄС.

"Україна завжди в серці естонського народу. І ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках - це Європейський союз, НАТО, ООН", - заявила прем'єр Естонії.

Також Зеленський і Каллас приділили увагу першочерговим крокам України в напрямку поглиблення відносин з ЄС.

У свою чергу, Зеленський відзначив стратегічну мету України щодо набуття повноправного членства в ЄС і висловив подяку Естонії за підтримку в реалізації цього завдання.