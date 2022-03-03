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Эстония поддержала заявку Украины на вступление в ЕС

Новина українською →
Украина , Четверг 03 марта 2022 15:59
Эстония поддержала заявку Украины на вступление в ЕС Фото: Эстония поддержала заявку Украины на вступление в ЕС (delfi ee)
Автор: Каролина Гайдук

Правительство Эстонии выступает за предоставление Украины ускоренной перспективы вступления в Европейский Союз. По словам премьер-министра страны, Украина сугубо европейская страна, ее вступление в ЕС будет приветствоваться его членами.

Об этом сообщает РБК-Украины, ссылаясь на заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас.

"Украина - часть Европы, часть нас. Сегодня эстонское правительство утвердило свою официальную позицию по поддержке заявки Украины на вступление в ЕС. Мы должны послать сильный политический сигнал: Украина является европейским государством и принадлежит Европейскому Союзу. Я попрошу европейских лидеров выразить свою поддержку", - написала она в Twitter.

Отметим, что подавляющим большинством голосов Европейский парламент утвердил резолюцию с рекомендациями членам Евросоюза работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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