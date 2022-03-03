ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Естонія підтримала заявку України на вступ до ЄС

Новость на русском →
Україна , Четвер 03 березня 2022 15:59
Естонія підтримала заявку України на вступ до ЄС Фото: Естонія підтримала заявку України на вступ до ЄС (delfi ee)
Автор: Кароліна Гайдук

Уряд Естонії виступає за надання Україні прискореної перспективи вступу до Європейського Союзу. За словами прем'єр-міністра країни, Україна суто європейська країна, її вступ до ЄС вітатиметься його членами.

Про це повідомляє РБК-України, посилаючись на заяву прем'єр-міністра Естонії Каї Каллас.

"Україна - частина Європи, частина нас. Сьогодні естонський уряд затвердив свою офіційну позицію щодо підтримки заявки України на вступ до ЄС. Ми повинні послати сильний політичний сигнал: Україна є європейською державою і належить Європейському Союзу. Я попрошу європейських лідерів висловити свою підтримку", - написала вона в Twitter.

Зазначимо, що переважною більшістю голосів Європейський парламент затвердив резолюцію з рекомендаціями членам Євросоюзу працювати над наданням Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Вторгнення Росії до України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі