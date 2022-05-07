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Эстония поддержала членство Финляндии в НАТО

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Таллин, Суббота 07 мая 2022 16:47
Эстония поддержала членство Финляндии в НАТО Фото: Эстония поддержала членство Финляндии в НАТО (pixabay com)
Автор: РБК-Украина

Власти Эстонии положительно оценили вероятность вступления Финляндии в НАТО.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Премьер рассказала, что процесс вступления в НАТО для Швеции и Финляндии будет более быстрым, чем обычно, упомянув, что переговоры Эстонии с Альянсом длились около 5 лет.

"Отношение союзников по НАТО к членству Финляндии и Швеции очень позитивно", - подчеркивает она.

Напомним, что Финляндия и Швеция решили пересмотреть свою внеблоковость после того, как Россия напала на Украину.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заверил Финляндию и Швецию в поддержке. Он заявил, Лондон готов помочь, если Москва осмелится напасть на одну из этих стран.

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