Эстония поддержала членство Финляндии в НАТО

Власти Эстонии положительно оценили вероятность вступления Финляндии в НАТО.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Премьер рассказала, что процесс вступления в НАТО для Швеции и Финляндии будет более быстрым, чем обычно, упомянув, что переговоры Эстонии с Альянсом длились около 5 лет. "Отношение союзников по НАТО к членству Финляндии и Швеции очень позитивно", - подчеркивает она.