Эстония поддержала членство Финляндии в НАТО
Власти Эстонии положительно оценили вероятность вступления Финляндии в НАТО.
Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Премьер рассказала, что процесс вступления в НАТО для Швеции и Финляндии будет более быстрым, чем обычно, упомянув, что переговоры Эстонии с Альянсом длились около 5 лет.
"Отношение союзников по НАТО к членству Финляндии и Швеции очень позитивно", - подчеркивает она.
Напомним, что Финляндия и Швеция решили пересмотреть свою внеблоковость после того, как Россия напала на Украину.
Ранее мы сообщали, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес заверил Финляндию и Швецию в поддержке. Он заявил, Лондон готов помочь, если Москва осмелится напасть на одну из этих стран.
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