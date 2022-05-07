Естонія підтримала членство Фінляндії у НАТО
Влада Естонії позитивно оцінила ймовірність вступу Фінляндії до НАТО.
Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Прем'єр розповіла, що процес вступу до НАТО для Швеції, Фінляндії буде швидшим, ніж для інших країн, згадавши, що переговори Естонії з Альянсом тривали близько 5 років.
"Ставлення союзників по НАТО до членства Фінляндії та Швеції дуже позитивне", - наголошує вона.
Нагадаємо, що Фінляндія та Швеція вирішили переглянути свою позаблоковість після того, як Росія напала на Україну.
Також раніше ми повідомляли, що міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес запевнив Фінляндію та Швецію у підтримці. Він заявив, що Лондон готовий допомогти, якщо Москва наважиться напасти на одну з цих країн.
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