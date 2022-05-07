Естонія підтримала членство Фінляндії у НАТО

Влада Естонії позитивно оцінила ймовірність вступу Фінляндії до НАТО.

Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Прем'єр розповіла, що процес вступу до НАТО для Швеції, Фінляндії буде швидшим, ніж для інших країн, згадавши, що переговори Естонії з Альянсом тривали близько 5 років. "Ставлення союзників по НАТО до членства Фінляндії та Швеції дуже позитивне", - наголошує вона.