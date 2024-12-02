Естонія почала масштабні навчання НАТО неподалік від кордону з РФ

Відомо, що у навчаннях візьмуть участь не тільки естонські військові, а й підрозділи з Франції, Великої Британії, США і Латвії.

"Ми перевіримо синергію і співпрацю між різними країнами, родами військ і підрозділами", - розповів начальник штабу естонської дивізії полковник Янно Мерк.

Основні навчання будуть тривати з 2 до 15 грудня переважно на півночі та північному сході Естонії для сухопутних і повітряних сил. А ось маневри військово-морських сил будуть проходити на березі Фінської затоки.

Під час першого тижня навчань буде проводитись розгортання підрозділів і відпрацювання бойових дій. А на другому тижні заплановані навчання з бойовою стрільбою союзних підрозділів на полігоні Сіргала.

Загроза війни Росії з країнами Балтії

18 вересня міністри оборони Латвії, Польщі та Румунії звернулися до союзників по НАТО із закликом терміново зміцнити протиповітряну оборону на східному фланзі Альянсу.

Раніше цього місяця в східній Латвії впав російський дрон "Шахед", начинений вибухівкою, а в Румунії зафіксували порушення повітряного простору безпілотниками РФ.

У жодному з випадків військові НАТО не здійснювали спроб збиття цілей, посилаючись на директиви командування Альянсу.