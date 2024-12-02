Естонія почала масштабні навчання НАТО неподалік від кордону з РФ

В Естонії сьогодні розпочались двотижневі міжнародні військові навчання "Блискавка". У них візьмуть участь підрозділи країн НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Естонії.
Відомо, що у навчаннях візьмуть участь не тільки естонські військові, а й підрозділи з Франції, Великої Британії, США і Латвії.
"Ми перевіримо синергію і співпрацю між різними країнами, родами військ і підрозділами", - розповів начальник штабу естонської дивізії полковник Янно Мерк.
Основні навчання будуть тривати з 2 до 15 грудня переважно на півночі та північному сході Естонії для сухопутних і повітряних сил. А ось маневри військово-морських сил будуть проходити на березі Фінської затоки.
Під час першого тижня навчань буде проводитись розгортання підрозділів і відпрацювання бойових дій. А на другому тижні заплановані навчання з бойовою стрільбою союзних підрозділів на полігоні Сіргала.
18 вересня міністри оборони Латвії, Польщі та Румунії звернулися до союзників по НАТО із закликом терміново зміцнити протиповітряну оборону на східному фланзі Альянсу.
Раніше цього місяця в східній Латвії впав російський дрон "Шахед", начинений вибухівкою, а в Румунії зафіксували порушення повітряного простору безпілотниками РФ.
У жодному з випадків військові НАТО не здійснювали спроб збиття цілей, посилаючись на директиви командування Альянсу.
Після інцидентів, у Міноборони Литви закликали змінити алгоритм патрулювання повітряного простору країн Балтії для збиття російських ракет.
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