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Эстония начала масштабные учения НАТО недалеко от границы с РФ

Иллюстративное фото: Эстония начала масштабные учения НАТО (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Эстонии сегодня начались двухнедельные международные военные учения "Молния". В них участвуют подразделения стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Эстонии.

Известно, что в учениях примут участие не только эстонские военные, но и подразделения из Франции, Великобритании, США и Латвии.

"Мы проверим синергию и сотрудничество между различными странами, родами войск и подразделениями", - рассказал начальник штаба эстонской дивизии полковник Янно Мерк.

Основные учения будут длиться со 2 по 15 декабря преимущественно на севере и северо-востоке Эстонии для сухопутных и воздушных сил. А вот маневры военно-морских сил будут проходить на берегу Финского залива.

Во время первой недели учений будет проводиться развертывание подразделений и отработка боевых действий. А на второй неделе запланированы учения с боевой стрельбой союзных подразделений на полигоне Сиргала.

Угроза войны России со странами Балтии

18 сентября министры обороны Латвии, Польши и Румынии обратились к союзникам по НАТО с призывом срочно укрепить противовоздушную оборону на восточном фланге Альянса.

Ранее в этом месяце в восточной Латвии упал российский дрон "Шахед", начиненный взрывчаткой, а в Румынии зафиксировали нарушение воздушного пространства беспилотниками РФ.

Ни в одном из случаев военные НАТО не предпринимали попыток сбития целей, ссылаясь на директивы командования Альянса.

После инцидентов в Минобороны Литвы призвали изменить алгоритм патрулирования воздушного пространства стран Балтии для сбивания российских ракет.

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