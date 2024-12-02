Эстония начала масштабные учения НАТО недалеко от границы с РФ

Известно, что в учениях примут участие не только эстонские военные, но и подразделения из Франции, Великобритании, США и Латвии.

"Мы проверим синергию и сотрудничество между различными странами, родами войск и подразделениями", - рассказал начальник штаба эстонской дивизии полковник Янно Мерк.

Основные учения будут длиться со 2 по 15 декабря преимущественно на севере и северо-востоке Эстонии для сухопутных и воздушных сил. А вот маневры военно-морских сил будут проходить на берегу Финского залива.

Во время первой недели учений будет проводиться развертывание подразделений и отработка боевых действий. А на второй неделе запланированы учения с боевой стрельбой союзных подразделений на полигоне Сиргала.

Угроза войны России со странами Балтии

18 сентября министры обороны Латвии, Польши и Румынии обратились к союзникам по НАТО с призывом срочно укрепить противовоздушную оборону на восточном фланге Альянса.

Ранее в этом месяце в восточной Латвии упал российский дрон "Шахед", начиненный взрывчаткой, а в Румынии зафиксировали нарушение воздушного пространства беспилотниками РФ.

Ни в одном из случаев военные НАТО не предпринимали попыток сбития целей, ссылаясь на директивы командования Альянса.