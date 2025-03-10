Естонія планує впровадити ChatGPT у школах: як це вплине на освітній процес

Програма, яка отримала назву "AI Leap", охопить спочатку 20 000 старшокласників та 3000 вчителів з 1 вересня 2025 року, повідомило Міністерство освіти країни. Згодом Естонія планує розширити програму на професійно-технічні навчальні заклади, додавши ще 38 000 студентів і 3000 викладачів з вересня 2026 року.

Міністр освіти та науки Естонії Кристина Каллас зазначила, що "економічна конкурентоспроможність Естонії залежить від того, як ми зможемо підготувати молодь до епохи штучного інтелекту". Вона додала, що Естонія інвестуватиме в підготовку вчителів у рамках цієї ініціативи.

Програма є партнерством між державним і приватним секторами, і вже розпочато переговори з американськими компаніями ШІ OpenAI та Anthropic. OpenAI заявила, що пишається співпрацею з Естонією у питаннях впровадження ChatGPT Edu - спеціалізованої версії ChatGPT для освітніх систем. Ініціатива має на меті забезпечити студентів "кращою підготовкою як майбутньої робочої сили".

Естонія вже входить до топ-15 країн світу за використанням ChatGPT, який був випущений у листопаді 2022 року.

Представник Anthropic Нірав Кінгсленд додав, що Естонія створює модель, яку, ймовірно, наслідуватимуть й інші країни. Він підкреслив важливість підтримки ініціативи Естонії, яка покликана покращити умови роботи вчителів та забезпечити якісну освіту для кожного студента.

Ця ініціатива відбувається на фоні зусиль ЄС збільшити кількість європейців із базовими цифровими навичками до 80% до 2030 року.