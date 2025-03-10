Эстония планирует внедрить ChatGPT в школах: как это повлияет на образовательный процесс

Программа, получившая название "AI Leap", охватит сначала 20 000 старшеклассников и 3000 учителей с 1 сентября 2025 года, сообщило Министерство образования страны. Впоследствии Эстония планирует расширить программу на профессионально-технические учебные заведения, добавив еще 38 000 студентов и 3000 преподавателей с сентября 2026 года.

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас отметила, что "экономическая конкурентоспособность Эстонии зависит от того, как мы сможем подготовить молодежь к эпохе искусственного интеллекта". Она добавила, что Эстония будет инвестировать в подготовку учителей в рамках этой инициативы.

Программа является партнерством между государственным и частным секторами, и уже начаты переговоры с американскими компаниями ИИ OpenAI и Anthropic. OpenAI заявила, что гордится сотрудничеством с Эстонией в вопросах внедрения ChatGPT Edu - специализированной версии ChatGPT для образовательных систем. Инициатива имеет целью обеспечить студентов "лучшей подготовкой как будущей рабочей силы".

Эстония уже входит в топ-15 стран мира по использованию ChatGPT, который был выпущен в ноябре 2022 года.

Представитель Anthropic Нирав Кингсленд добавил, что Эстония создает модель, которой, вероятно, будут следовать и другие страны. Он подчеркнул важность поддержки инициативы Эстонии, которая призвана улучшить условия работы учителей и обеспечить качественное образование для каждого студента.

Эта инициатива происходит на фоне усилий ЕС увеличить количество европейцев с базовыми цифровыми навыками до 80% к 2030 году.