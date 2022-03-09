UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эстония планирует прекратить выдачу виз гражданам РФ

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лимец заявила, что Эстония рассматривает возможность принятия одностороннего решения о прекращении выдачи виз гражданам России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рийгикогу.

"Страны, которые приняли это решение (прекратить выдачу виз, - ред.) на данный момент, приняли его с сопутствующими исключениями, такими как - для членов семьи, по гуманитарным соображениям и так далее, которые фактически все еще оставляют открытой деятельность по выдаче виз. Однако в настоящий момент Эстония рассуждает о том, что было бы разумно принять это решение на уровне ЕС", - заявила она.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины