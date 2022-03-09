Естонія планує припинити видачу віз громадянам РФ

"Країни, які прийняли це рішення (припинити видачу віз, - ред.) на даний момент, прийняли його з супутніми винятками, такими як - для членів сім'ї, з гуманітарних міркувань і так далі, які фактично все ще залишають відкритою діяльність з видачі віз. Однак зараз Естонія розмірковує про те, що було б розумно прийняти це рішення на рівні ЄС", - заявила вона.