Эстония перередала РФ ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства

Российский самолет Ту-204-300 в среду, 10 июня, нарушил воздушное пространство Эстонии и соответственно Европейского союза. В МИД Эстонии был вызван российский посол, ему передали ноту протеста.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Инцидент произошел утром в среду, 10 июня, вблизи острова Вайндлоо в Балтийском море. Самолет вошел без разрешения в воздушное пространство страны и провел в нем менее одной минуты. Его транспондер был включен, но отсутствовал план полета и пилот не поддерживал связь с диспетчерской службой Эстонии.

По данным эстонского генштаба, это первый случай нарушения воздушной границы страны в текущем году.

Ранее в Северо-Атлантическом альянсе сообщили, что в 2019 году самолеты НАТО перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз.

РБК-Украина писало, что американские истребители F-22 Raptor выполнили два перехвата российских бомбардировочных формирований.