Естонія перередала РФ ноту протесту через порушення повітряного простору

Російський літак Ту-204-300 в середу, 10 червня, порушив повітряний простір Естонії та відповідно до Європейського союзу. У МЗС Естонії був викликаний посол, йому передали ноту протесту.

Про це пише Deutsche Welle.

Інцидент стався вранці в середу, 10 червня, поблизу острова Вайндлоо в Балтійському морі. Літак увійшов без дозволу в повітряний простір країни і провів у ньому менше однієї хвилини. Його транспондер був включений, але був відсутній план польоту і пілот не підтримував зв'язок з диспетчерською службою Естонії.

За даними естонського генштабу, це перший випадок порушення повітряного кордону країни в поточному році.

Раніше у Північно-Атлантичному альянсі повідомили, що в 2019 році літаки НАТО перехоплювали російські літаки в європейському повітряному просторі майже 300 разів.

РБК-Україна писало, що американські винищувачі F-22 Raptor виконали два перехоплення російських бомбардувальних формувань.