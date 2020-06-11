ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эстония перередала РФ ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства

Новости » Политика     11.06.2020 - 04:38
Эстония перередала РФ ноту протеста из-за нарушения воздушного пространства
Фото: Ту-204-300 (sdelanounas.ru)

Нарушение воздушного пространства произошло утром 10 июня

Российский самолет Ту-204-300 в среду, 10 июня, нарушил воздушное пространство Эстонии и соответственно Европейского союза. В МИД Эстонии был вызван российский посол, ему передали ноту протеста.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Инцидент произошел утром в среду, 10 июня, вблизи острова Вайндлоо в Балтийском море. Самолет вошел без разрешения в воздушное пространство страны и провел в нем менее одной минуты. Его транспондер был включен, но отсутствовал план полета и пилот не поддерживал связь с диспетчерской службой Эстонии.

По данным эстонского генштаба, это первый случай нарушения воздушной границы страны в текущем году.

Ранее в Северо-Атлантическом альянсе сообщили, что в 2019 году самолеты НАТО перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз.

РБК-Украина писало, что американские истребители F-22 Raptor выполнили два перехвата российских бомбардировочных формирований.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины Эстониявоздушное пространство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь