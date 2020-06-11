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Естонія перередала РФ ноту протесту через порушення повітряного простору

Новини » Політика     11.06.2020 - 04:38
Естонія перередала РФ ноту протесту через порушення повітряного простору
Фото: Ту-204-300 (sdelanounas.ru)

Порушення повітряного простору сталася вранці 10 червня

Російський літак Ту-204-300 в середу, 10 червня, порушив повітряний простір Естонії та відповідно до Європейського союзу. У МЗС Естонії був викликаний посол, йому передали ноту протесту.

Про це пише Deutsche Welle.

Інцидент стався вранці в середу, 10 червня, поблизу острова Вайндлоо в Балтійському морі. Літак увійшов без дозволу в повітряний простір країни і провів у ньому менше однієї хвилини. Його транспондер був включений, але був відсутній план польоту і пілот не підтримував зв'язок з диспетчерською службою Естонії.

За даними естонського генштабу, це перший випадок порушення повітряного кордону країни в поточному році.

Раніше у Північно-Атлантичному альянсі повідомили, що в 2019 році літаки НАТО перехоплювали російські літаки в європейському повітряному просторі майже 300 разів.

РБК-Україна писало, що американські винищувачі F-22 Raptor виконали два перехоплення російських бомбардувальних формувань.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України Эстониявоздушное пространство
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