Естонія передасть Україні засоби для підсилення кіберпростору, - Міноборони

Як зазначається, про це стало відомо під час зустрічі заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко із заступником командувача Кіберкомандування Сил оборони Естонії Міхкелем Тікком та керівницею департаменту кіберполітики та координаторкою ІТ коаліції з боку Міністерства оборони Естонії Лаурою Оолуп у Києві.

"Естонія - стратегічний партнер для України, і я дякую за її співлідерство в ІТ-коаліції. Завдяки спільній роботі ми значно посилюємо можливості наших кіберфахівців. Цінуємо нашу взаємодію та продовжуємо активну співпрацю", - зазначила Черногоренко.

У межах візиту естонська делегація провела низку зустрічей з кіберфахівцями Міноборони України та ЗСУ. Партнери окремо відзначили професійність українських фахівців та підтвердили готовність і надалі надавати експертну допомогу з питань кібербезпеки.

"Рівень технологічної експертизи України вражаюче високий, особливо завдяки набутому досвіду в ході повномасштабної війни проти Росії. Окрім кінетичних загроз, російська агресія охоплює також і кіберпростір. Ми готові колективно підтримати Україну необхідними засобами для отримання переваги на полі бою та обміну досвідом в межах нашого стратегічного партнерства", - заявила керівниця департаменту кіберполітики Міноборони Естонії.