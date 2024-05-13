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Эстония передаст Украине средства для усиления киберпространства, - Минобороны

Фото: встреча делегаций Украины и Эстонии (mil.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Эстония передаст Украине средства для усиления собственного киберпространства в рамках ІТ-коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как отмечается, об этом стало известно во время встречи заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко с заместителем командующего Киберкомандованием Сил обороны Эстонии Михкелем Тикком и руководителем департамента киберполитики и координатором ІТ-коалиции со стороны Министерства обороны Эстонии Лаурой Оолуп в Киеве.

"Эстония - стратегический партнер для Украины, и я благодарю за ее солидерство в ИТ коалиции. Благодаря совместной работе мы значительно усиливаем возможности наших киберспециалистов. Ценим наше взаимодействие и продолжаем активное сотрудничество", - отметила Черногоренко.

В рамках визита эстонская делегация провела ряд встреч с киберспециалистами Минобороны Украины и ВСУ. Партнеры отдельно отметили профессионализм украинских специалистов и подтвердили готовность и дальше оказывать экспертную помощь по вопросам кибербезопасности.

"Уровень технологической экспертизы Украины поразительно высок, особенно благодаря приобретенному опыту в ходе полномасштабной войны против России. Кроме кинетических угроз, российская агрессия охватывает также и киберпространство. Мы готовы коллективно поддержать Украину необходимыми средствами для получения преимущества на поле боя и обмена опытом в рамках нашего стратегического партнерства", - заявила руководитель департамента киберполитики Минобороны Эстонии.

ІТ-коалиция

ІТ-коалиция - это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга, которая сосредоточена на оказании поддержки Минобороны и Вооруженным силам Украины в сфере ІТ, связи и кибербезопасности.

В рамках ІТ-коалиции уже удалось собрать финансовых и материальных взносов на более 36 млн евро. Взносы в размере более 23 млн евро еще ожидаются.

Помощь Украине от Эстонии

Напомним, в марте Эстония передала Украине пакет военной помощи на сумму 20 млн евро.

Также Эстония предложила план финансирования Украины на 120 млрд евро.

К тому же Эстония в координации с Данией передала Украине два патрульных катера. В частности, для защиты морских путей в Черном море.

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