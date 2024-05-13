Эстония передаст Украине средства для усиления киберпространства, - Минобороны

Как отмечается, об этом стало известно во время встречи заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко с заместителем командующего Киберкомандованием Сил обороны Эстонии Михкелем Тикком и руководителем департамента киберполитики и координатором ІТ-коалиции со стороны Министерства обороны Эстонии Лаурой Оолуп в Киеве.

"Эстония - стратегический партнер для Украины, и я благодарю за ее солидерство в ИТ коалиции. Благодаря совместной работе мы значительно усиливаем возможности наших киберспециалистов. Ценим наше взаимодействие и продолжаем активное сотрудничество", - отметила Черногоренко.

В рамках визита эстонская делегация провела ряд встреч с киберспециалистами Минобороны Украины и ВСУ. Партнеры отдельно отметили профессионализм украинских специалистов и подтвердили готовность и дальше оказывать экспертную помощь по вопросам кибербезопасности.

"Уровень технологической экспертизы Украины поразительно высок, особенно благодаря приобретенному опыту в ходе полномасштабной войны против России. Кроме кинетических угроз, российская агрессия охватывает также и киберпространство. Мы готовы коллективно поддержать Украину необходимыми средствами для получения преимущества на поле боя и обмена опытом в рамках нашего стратегического партнерства", - заявила руководитель департамента киберполитики Минобороны Эстонии.