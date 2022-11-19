Естонія передасть Україні партію автобусів та генераторів: подробиці

За його словами, на додачу до військової та політичної підтримки Україні також необхідно надавати гуманітарну допомогу, щоб українське суспільство могло якнайкраще функціонувати, попри війну.

"МЗС Естонії спільно з талліннською владою також планує найближчим часом відправити в Україну два автомобілі швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Естонське відділення клубу Lions повідомило, що буде куплено 13 електрогенераторів, які відправлять в Україну найближчими днями. Голова клубу Алар Ряст зазначив, що допомога Україні має невпинно тривати, тому що українці борються за збереження всієї Європи.