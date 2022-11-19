Естонія передасть Україні партію автобусів та генераторів: подробиці

Естонія планує відправити в Україну 27 міських автобусів. Окремо буде надіслано 13 електрогенераторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу, яку приводить ERR.
За його словами, на додачу до військової та політичної підтримки Україні також необхідно надавати гуманітарну допомогу, щоб українське суспільство могло якнайкраще функціонувати, попри війну.
"МЗС Естонії спільно з талліннською владою також планує найближчим часом відправити в Україну два автомобілі швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.
Естонське відділення клубу Lions повідомило, що буде куплено 13 електрогенераторів, які відправлять в Україну найближчими днями. Голова клубу Алар Ряст зазначив, що допомога Україні має невпинно тривати, тому що українці борються за збереження всієї Європи.
Нагадаємо, що президент Естонії Алар Каріс закликав світ не боятися поразки Росії у війні проти України. За його словами НАТО потребує довгострокової стратегії на тлі постійних небезпек через діяльність Москви.
Також президент Естонії вважає, що ЗСУ зможуть взимку продовжити контрнаступ.
Нещодавно Естонія закликала збільшити допомогу Україні від ЄС уп'ятеро
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