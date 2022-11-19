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Эстония передаст Украине партию автобусов и генераторов: подробности

Фото: Эстония передаст Украине партию автобусов и генераторов (flickr by Shane MacClure)
Автор: Дмитрий Браславский

Эстония планирует отправить в Украину 27 городских автобусов. Отдельно будет отправлено 13 электрогенераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, которое приводит ERR.

По его словам, в дополнение к военной и политической поддержке Украине также необходимо оказывать гуманитарную помощь, чтобы украинское общество могло как можно лучше функционировать, несмотря на войну.

"МИД Эстонии совместно с таллинскими властями также планирует в ближайшее время отправить в Украину два автомобиля скорой помощи", - говорится в сообщении.

Эстонское отделение клуба Lions сообщило, что будут куплены 13 электрогенераторов, которые отправят в Украину в ближайшие дни. Глава клуба Алар Ряст отметил, что помощь Украине должна непрерывно продолжаться, потому что украинцы борются за сохранение всей Европы.

Напомним, что президент Эстонии Алар Карис призвал мир не опасаться поражения России в войне против Украины. По его словам, НАТО нуждается в долгосрочной стратегии на фоне постоянных опасностей из-за деятельности Москвы.

Также президент Эстонии считает, что ВСУ смогут зимой продлить контрнаступление.

Недавно Эстония призвала увеличить помощь Украине от ЕС в пять раз

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