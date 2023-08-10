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Естонія передасть Україні нову військову допомогу

Фото: міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Естонії ухвалив рішення передати Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, партію ручної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Естонії.

"Ми повинні підтримати Україну в її боротьбі з триваючою російською агресією. Вкотре ми знайшли можливість, коли Естонія може простягнути руку допомоги. РФ нічого не може виграти від цієї агресії", - заявив він.

Міністр закликав союзників України прискорити надання військової допомоги, а також підвищити потенціал своєї оборонної промисловості.

На сьогодні обсяг військової допомоги, яку Естонія надала Україні, перевищив 400 млн євро, що становить понад 1% ВВП Естонії.

Допомога Естонії Україні

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців. Президент і прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.

Так, уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає боєприпаси 155-мм калібру.

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ЕстоніяВійськова допомогаВійна Росії проти України