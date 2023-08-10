Эстония передаст Украине новую военную помощь

"Мы должны поддержать Украину в ее борьбе с продолжающейся российской агрессией. В очередной раз мы нашли возможность, когда Эстония может протянуть руку помощи. РФ ничего не может выиграть от этой агрессии", - заявил он.

Министр призвал союзников Украины ускорить предоставление военной помощи, а также повысить потенциал своей оборонной промышленности.

На сегодняшний день объем военной помощи, которую Эстония предоставила Украине, превысил 400 млн евро, что составляет более 1% ВВП Эстонии.

Помощь Эстонии Украине

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.

Так, правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.