Естонія передала Україні дрони, які росіянин купив для своєї армії

Естонська поліція затримала росіянина, який закупив для своєї армії дрони. Їх вилучили та передали Збройним силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Естонії в Україні.

дрони, які купив чоловік, і передала їх українській армії", - розповіли у посольстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія надасть Україні модульні госпіталі для регіонів, що постраждали від війни, а також приєднається до розвитку системи реабілітації.

Також раніше в Естонії заявили, що країна не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.