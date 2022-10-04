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Эстония передала Украине дроны, которые россиянин купил для своей армии

Фото: Эстония передала Украине дроны, которые россиянин купил для своей армии (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Эстонская полиция задержала россиянина, который закупил для своей армии дроны. Их изъяли и передали Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Эстонии в Украине.

дроны, которые купил мужчина, и передала их украинской армии", - рассказали в посольстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Эстония предоставит Украине модульные госпитали для пострадавших от войны регионов, а также присоединится к развитию системы реабилитации.

Также ранее в Эстонии заявили, что страна не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации.

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Эстония