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Естонія передала Україні дрони, які росіянин купив для своєї армії

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Таллінн, Вівторок 04 жовтня 2022 14:59
Естонія передала Україні дрони, які росіянин купив для своєї армії Фото: Естонія передала Україні дрони, які росіянин купив для своєї армії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Естонська поліція затримала росіянина, який закупив для своєї армії дрони. Їх вилучили та передали Збройним силам України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Естонії в Україні.

"Пам'ятаєте естонсько-російського подвійного громадянина, який намагався поставити безпілотники для російської армії? Крім його арешту, поліція вилучила дрони, які купив чоловік, і передала їх українській армії", - розповіли у посольстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія надасть Україні модульні госпіталі для регіонів, що постраждали від війни, а також приєднається до розвитку системи реабілітації.

Також раніше в Естонії заявили, що країна не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.

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