Естонія передала Україні дрони, які росіянин купив для своєї армії
Естонська поліція затримала росіянина, який закупив для своєї армії дрони. Їх вилучили та передали Збройним силам України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Естонії в Україні.
"Пам'ятаєте естонсько-російського подвійного громадянина, який намагався поставити безпілотники для російської армії? Крім його арешту, поліція вилучила дрони, які купив чоловік, і передала їх українській армії", - розповіли у посольстві.
Remember an Estonian-Russian dual citizen who tried to bring drones for Russian army? Besides arresting him, @kaitsepolitsei withdrew drones людина має bought і dared them to Ukrainian army @GeneralStaffUA @DefenceU pic.twitter.com/QIbA332CVD— Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) October 3, 2022
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія надасть Україні модульні госпіталі для регіонів, що постраждали від війни, а також приєднається до розвитку системи реабілітації.
Також раніше в Естонії заявили, що країна не надаватиме притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.
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