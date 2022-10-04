Эстония передала Украине дроны, которые россиянин купил для своей армии
Эстонская полиция задержала россиянина, который закупил для своей армии дроны. Их изъяли и передали Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Эстонии в Украине.
"Помните эстонско-российского двойного гражданина, который пытался поставить беспилотники для российской армии? Помимо его ареста, полиция изъяла дроны, которые купил мужчина, и передала их украинской армии", - рассказали в посольстве.
Remember an Estonian-Russian dual citizen who tried to bring drones for Russian army? Besides arresting him, @kaitsepolitsei withdrew drones the man have bought and donated them to Ukrainian army @GeneralStaffUA @DefenceU pic.twitter.com/QIbA332CVD— Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) October 3, 2022
Напомним, ранее сообщалось, что Эстония предоставит Украине модульные госпитали для пострадавших от войны регионов, а также присоединится к развитию системы реабилитации.
Также ранее в Эстонии заявили, что страна не будет предоставлять убежище россиянам, желающим избежать мобилизации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.