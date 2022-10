Эстония передала Украине дроны, которые россиянин купил для своей армии

"Помните эстонско-российского двойного гражданина, который пытался поставить беспилотники для российской армии? Помимо его ареста, полиция изъяла дроны, которые купил мужчина, и передала их украинской армии", - рассказали в посольстве.

Remember an Estonian-Russian dual citizen who tried to bring drones for Russian army? Besides arresting him, @kaitsepolitsei withdrew drones the man have bought and donated them to Ukrainian army @GeneralStaffUA @DefenceU pic.twitter.com/QIbA332CVD