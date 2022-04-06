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Эстония передала Украине новый транш военной помощи

Эстония передала Украине пушки, гаубицы и другую военную помощь (facebook.com/estemb.kyiv)
Автор: Владимир Костырин

Эстония передала Украине очередную партию вооружения в рамках помощи ВСУ в противостоянии российскому полномасштабному вторжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Эстонии в Киеве.

Транш военной помощи от Эстонии включает:

  • противотанковые ракеты,
  • гаубицы,
  • противотанковые мины,
  • безоткатные противотанковые пушки,
  • автоматическое оружие,
  • боеприпасы,
  • одноразовые гранатометы,
  • ручные гранаты.

Также сообщается, что эстонский бизнес в сотрудничестве с госучреждениями и Вооруженными силами Эстонии передал военным ВСУ:

  • шлемы,
  • бронежилеты,
  • средства связи,
  • дроны,
  • приборы ночного видения,
  • лазерные дальномеры,
  • медицинские товары,
  • одежду химзащиты.

"Чтобы Украина оставалась свободной, нужно еще больше. Эстония призывает все европейские страны предоставить Украине необходимое вооружение, военную и гуманитарную помощь, политическую поддержку, а также усилить санкции против России и прекратить прямо или косвенно поддерживать экономику РФ", - отметили в посольстве.

Эстония передала Украине новую партию военной помощи (фото: facebook.com/estemb.kyiv)

Ранее сообщалось, что Эстония высылает 14 российских дипломатов и закрывает консульство в Нарве на фоне военных преступлений РФ в ходе войны против Украины.

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